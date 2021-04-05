Anadolu Efes, deplasmanda 19 sayı farkla kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 95-76 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor Peters, Can Maxim Mutaf ve Munford ile rakibini adeta 3 sayı yağmuruna tutarak 5. dakikada çift haneli fark yakaladı: 20-9. Anadolu Efes, rakibinin yüksek yüzdeyle atışlarına aynı şekilde karşılık vermeye çalışsa da Peters ile etkili olmaya devam eden Bursa temsilcisi, 8. dakikada üstünlüğünü (30-19) korudu. Savunmada sistem değişikliğine giderek daha yakın temaslı oynayan Anadolu Efes, Pleiss ve Moerman ikilisiyle de hücumda etkili olunca farkı eritti ve ilk çeyrek 33-31 Frutti Extra Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Metin Türen'in 3 sayılık, Birkan Batuk'un ise turnikesiyle başlayan yeşil-beyazlılar, 12. dakikada skoru 38-31'e getirdi. Rakibi karşısında daha sabırlı hücum eden Anadolu Efes, Anderson ve Doğuş Balbay'ın set hücumlarıyla sayılar bularak 23. dakikada skoru eşitledi: 38-38. Bu dakikadan itibaren etkili oyunu daha da arttıran konuk ekip, soyunma odasına 51-48 önde gitti.