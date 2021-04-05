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Anadolu Efes, deplasmanda 19 sayı farkla kazandı!

05.04.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i ağırladı.

Anadolu Efes, deplasmanda 19 sayı farkla kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 95-76 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor Peters, Can Maxim Mutaf ve Munford ile rakibini adeta 3 sayı yağmuruna tutarak 5. dakikada çift haneli fark yakaladı: 20-9. Anadolu Efes, rakibinin yüksek yüzdeyle atışlarına aynı şekilde karşılık vermeye çalışsa da Peters ile etkili olmaya devam eden Bursa temsilcisi, 8. dakikada üstünlüğünü (30-19) korudu. Savunmada sistem değişikliğine giderek daha yakın temaslı oynayan Anadolu Efes, Pleiss ve Moerman ikilisiyle de hücumda etkili olunca farkı eritti ve ilk çeyrek 33-31 Frutti Extra Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Metin Türen'in 3 sayılık, Birkan Batuk'un ise turnikesiyle başlayan yeşil-beyazlılar, 12. dakikada skoru 38-31'e getirdi. Rakibi karşısında daha sabırlı hücum eden Anadolu Efes, Anderson ve Doğuş Balbay'ın set hücumlarıyla sayılar bularak 23. dakikada skoru eşitledi: 38-38. Bu dakikadan itibaren etkili oyunu daha da arttıran konuk ekip, soyunma odasına 51-48 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Ahmet Buğrahan Tuncer'in dış isabetliyle farkı 6'ya (48-54) çıkardı. Moerman ve Pleiss'in de devreye girmesiyle oyundaki kontrolü eline alan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 52-62. Özellikle boyalı alanı iyi kullanan Anadolu Efes, final periyoduna 16 sayı farkla önde girdi: 59-75.

Son çeyrekte Frutti Extra Bursaspor direnç göstererek farkı zaman zaman tek hanelere indirse de rakibine dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 95-76 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Sinem Tetik

Frutti Extra Bursaspor: Munford 16, Peters 20, Oğuz Savaş 7, Can Maxim Mutaf 5, Bircevic 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Tevfik Akdamar, Birkan Batuk 5, Ender Arslan, Metin Türen 10

Anadolu Efes: Erten Gazi 2, Dzanan Musa 8, Moerman 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 16, Pleiss 22, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 4, Tolga Geçim 7, Anderson 11, Dunston 4

  1. Periyot: 33-31

Devre: 48-51

  1. Periyot: 59-75

5 faulle çıkan: 36.03 Birkan Batuk (Frutti Extra Bursaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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