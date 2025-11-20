SPOR

Anadolu Efes evinde Barcelona'yı devirdi!

Euroleague'de Anadolu Efes evinde Barcelona'yı 74-73'lük skorla yenip zafere ulaştı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Saulius Racys, Vassilis Pitsilkas

ANADOLU EFES: Cordinier 14, Loyd 13, Ercan Osmani 13, Weiler-Babb 12, Dessert 12, Smits 7, Swider 2, Sarper David Mutaf 1, Jones, Şehmus Hazer

BARCELONA: Vesely 16, Hernangomez 10, Laprovittola 9, Satoransky 8, Parra 6, Cale 6, Punter 5, Clyburn 3, Shengelia 4, Brizuela 3, Fall 3, Norris

1’İNCİ PERİYOT: 18-19

DEVRE: 35-46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-55

Anadolu Efes, EuroLeague'in 12’nci haftasında evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 5’inci galibiyetini elde etti. Barcelona ise 5’inci yenilgisini aldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anadolu Efes EuroLeague Anadolu Efes Barcelona maçı
