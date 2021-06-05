Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga!

ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Serinin ilk maçını 40 sayı farkla kazanan Anadolu Efes, ikinci maçın son çeyreğinde 78-71 önde giderken karşılaşmada tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Chris Singleton'a top attı. Mahmutoğlu'nun attığı top Singleton'ın bacağına çarptı ve devamında iki oyuncu arasında itişme yaşanırken iki takım oyuncuları araya girerek tarafları sakinleştirdi.

4 OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ

Hakem heyeti karşılaşmayı durdurdu ve bir süre pozisyon tekrar izlendi.

Uzun bekleyişin ardından hakemler her iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Fenerbahçe'nin bench'inde Alex Perez ve Ahmet Düverioğlu da diskalifiye edilerek dışarı gönderildi. Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda ve takımın fizyoterapisti de diskalifiye edildi.

