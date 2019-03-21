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Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off turuna kalmayı garantiledi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 21.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off turuna kalmayı garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off turuna kalmayı garantiledi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı.

Konuk ettiği Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off'ta mücadele etmişti.

Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı. İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria'yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.

SONUÇLAR

Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80

Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-69

Barcelona Lassa (İspanya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-64

Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85

Panathinaikos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 72-70

Maccabi FOX (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 83-85

Real Madrid (İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-89

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