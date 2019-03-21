Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off turuna kalmayı garantiledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off turuna kalmayı garantiledi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı.
Konuk ettiği Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off'ta mücadele etmişti.
Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı. İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria'yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.
SONUÇLAR
Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80
Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67
Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-69
Barcelona Lassa (İspanya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-64
Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85
Panathinaikos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 72-70
Maccabi FOX (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 83-85
Real Madrid (İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-89
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