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Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 22.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü.

Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 89-74'lik skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından lacivert-beyazlılar, soyunma odasında da şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Soyunma odasındaki sevinçlerde Anadolu Efes Başkan Tuncay Özilhan da yer aldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, burada oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi.

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'Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum''Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum'
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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi anadolu efes Sinan Erdem Spor Salonu

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