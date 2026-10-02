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Anadolu Efes'in yıldızı Mike James sezonu kapattı!

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanarak sedyeyle kenara gelen Mike James'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Anadolu Efes'in yıldızı Mike James sezonu kapattı!
Burak Kavuncu

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Mike James, Kızılyıldız maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edildi.

MIKE JAMES'İN AŞİL TENDONU AMELİYAT EDİLDİ

Anadolu Efes in yıldızı Mike James sezonu kapattı! 1

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James'in operasyon geçirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James'e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı" ifadelerine yer verildi.

7-9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Anadolu Efes in yıldızı Mike James sezonu kapattı! 2

James'in tedavi sürecine ilişkin de bilgi veren Anadolu Efes, oyuncunun sahalara dönüşüyle ilgili öngörüsünü açıkladı.

Kulüp doktoru Uğur Diliçıkık'ın değerlendirmesine göre yıldız basketbolcunun, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyrine bağlı olarak 7-9 ay boyunca forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

SAHADA SEDYEYLE ÇIKARILMIŞTI

Anadolu Efes in yıldızı Mike James sezonu kapattı! 3

Mike James, Kızılyıldız maçında topsuz alanda koşuya başlayacağı sırada bir anda yerde kaldı. Bileğini tutan yıldız oyuncuya sağlık ekibi müdahale ederken, hem Anadolu Efes hem de Kızılyıldızlı oyuncular James'in etrafında toplandı.

James, daha sonra sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes EuroLeague
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