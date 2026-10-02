Real Madrid'den Barcelona aleyhine UEFA'ya 50 bin sayfalık dosya!

El Clasico'daki ezeli rekabet yargıya ve UEFA koridorlarına taşındı. Real Madrid, Barcelona'nın eski hakem kurul başkan yardımcısına yaptığı ödemelerle ilgili devasa bir dosyayı UEFA'ya sundu.

İspanyol futbolunun iki devi Real Madrid ve Barcelona arasındaki gerilim, saha dışına taşarak Avrupa futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Negreira Davası olarak bilinen ve Barcelona'nın İspanya Hakem Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yıllarca usulsüz ödeme yaptığı iddialarını içeren skandalda yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Real Madrid kulübü, UEFA'ya 'olağanüstü ciddiyete sahip' deliller içerdiği belirtilen devasa bir dosya teslim etti.

50 BİN SAYFALIK DOSYA!

Basına sızan bilgilere göre Real Madrid'in UEFA'ya sunduğu dosya tam 50 bin sayfadan oluşuyor. 2001 ile 2018 yılları arasında Barcelona'nın Negreira ve ona ait Dasnil 95 şirketine yaklaşık 8.4 milyon euro ödediğini aktaran belgeler, olayın boyutunu gözler önüne seriyor. Katalan devi Barcelona ise ilk günden bu yana yaptığı savunmalarda tüm iddiaları reddederek, yapılan ödemelerin sadece genç oyuncu takibi, teknik analizler ve hakem raporları karşılığında gerçekleştirilen yasal hizmetler olduğunu iddia ediyor.

AĞIR YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU

UEFA, kendisine ulaştırılan bu devasa dosyayı incelemeye aldığını duyururken, davanın gidişatına göre Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nden men edilme de dahil olmak üzere ağır yaptırımların uygulanabileceği konuşuluyor. Avrupa futbolunun yönetim organının alacağı karar merakla bekleniyor.

Real Madrid ve Barcelona arasındaki bu tarihi hesaplaşma, sadece İspanya ligini değil, tüm Avrupa futbolunun dengelerini değiştirebilecek bir potansiyele sahip. UEFA'nın incelemeleri sonucunda vereceği karar, yeşil sahalardaki rekabetin geleceğini şekillendirecek.