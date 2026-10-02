Fenerbahçe'den ayrılan Talisca Al Jazira'da perdeyi açtı!

Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, Al Jazira formasıyla çıktığı karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Brezilyalı yıldız, Khor Fakkan mücadelesinin 53. dakikasında karambolde önüne düşen topu ağlara göndererek yeni takımındaki ilk golünü attı.

TALISCA'DAN AL JAZIRA FORMASIYLA İLK GOL

Al Jazira, Khor Fakkan karşısında mücadelenin 53. dakikasında Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karambol sonrası topu önünde bulan Talisca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece Brezilyalı futbolcu, Al Jazira formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ!

Al Jazira'nın korner kullanmasının ardından yaşanan karambol sonrası top Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı yıldız, fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Talisca'nın golüyle Al Jazira, Khor Fakkan karşısında üstünlüğü ele geçirdi.