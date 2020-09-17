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Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı

BASKETBOL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, 45. yıl heyecanını yaşayacağı 2020-2021 sezonu kadrosunu ve formalarını Euroleague medya gününde tanıttı.

Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı

Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu Euroleague medya gününü yeni Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Yeni sezon kadrosunun tanıtıldığı organizasyonda Efes’in yeni forma ve spor giyim partneri Bilcee tarafından üretilen maç formaları da ilk kez Anadolu Efes oyuncuları tarafından giyildi. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni sezon fotoğrafları, Mehmet Turgut ve Fethi Karaduman tarafından çekildi.

"YENİ SEZON İÇİN HAZIR VE ÇOK MOTİVE DURUMDAYIZ"

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise 2020-2021 sezonu için, "2020-2021 sezonu, kulübümüzün 45. yılını kutlayacağımız için bizim adımıza özel bir sezon olacak. Tamamlanamamış gecen sezondan sonra 2020-21 sezonunda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Yeni sezon için hazır ve çok motive durumdayız. Covid-19 salgını sebebiyle sezonun bir bölümü seyircisiz maçlara sahne olacak olsa da basketbolseverlerden her nerede olurlarsa olsunlar kulübümüz için destek bekliyoruz. Onların desteğiyle 2020 - 2021 sezonunda da #BenimYerimBurası diyecek ve başarı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" diye konuştu.

Anadolu Efes, 2020-2021 sezonundaki ilk resmi maçında ING Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşırken, THY Euroleague’deki ilk müsabakasında ise 1 Ekim Perşembe günü Rus ekibi Zenit St. Petersburg’u Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk edecek. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2020-2021 sezonu kadrosu ve forma numaraları şu şekilde olacak:

0 - Shane Larkin

1 - Rodrigue Beaubois

2 - Chris Singleton

3 - Yiğitcan Saybir

4 - Doğuş Balbay

8 - Tolga Geçim

11 - Erten Gazi

15 - Sertaç Şanlı

18 - Adrien Moerman

19 - Buğrahan Tuncer

21 - Tibor Pleiss

22 - Vasilije Micic

23 - James Anderson

42 - Bryant Dunston

44 - Krunoslav Simon

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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