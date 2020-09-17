Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı

Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu Euroleague medya gününü yeni Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Yeni sezon kadrosunun tanıtıldığı organizasyonda Efes’in yeni forma ve spor giyim partneri Bilcee tarafından üretilen maç formaları da ilk kez Anadolu Efes oyuncuları tarafından giyildi. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni sezon fotoğrafları, Mehmet Turgut ve Fethi Karaduman tarafından çekildi.

"YENİ SEZON İÇİN HAZIR VE ÇOK MOTİVE DURUMDAYIZ"

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise 2020-2021 sezonu için, "2020-2021 sezonu, kulübümüzün 45. yılını kutlayacağımız için bizim adımıza özel bir sezon olacak. Tamamlanamamış gecen sezondan sonra 2020-21 sezonunda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Yeni sezon için hazır ve çok motive durumdayız. Covid-19 salgını sebebiyle sezonun bir bölümü seyircisiz maçlara sahne olacak olsa da basketbolseverlerden her nerede olurlarsa olsunlar kulübümüz için destek bekliyoruz. Onların desteğiyle 2020 - 2021 sezonunda da #BenimYerimBurası diyecek ve başarı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" diye konuştu.