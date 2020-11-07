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Anadolu Efes, ligde 7'de 7 yaptı

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:43 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaAnadolu Efes, ligde 7'de 7 yaptı, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 90-84 yendi.

Anadolu Efes, ligde 7'de 7 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 90-84 yendi.

Bu sonuçla birlikte Efes, ligdeki 7. maçını da kazanmış oldu.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 15, Emir Gökalp, Fırat Töz 2, Erdem İlter, Abu 11, Frazier 6, Caner Ercan, Barış Hersek 6, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 25, Atkins 16

Anadolu Efes: Singleton 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tarık Sezgün, Tolga Geçim 6, Erten Gazi, Moerman 8, Buğrahan Tuncer 14, Micic 8, Anderson 1, Simon 42

  1. Periyot: 20-24

Devre: 46-46

  1. Periyot: 73-68
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