Anadolu Efes-Maccabi FOX: 99-79 (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes 99 - 79 Maccabi FOX

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Peruga (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş Balbay

Maccabi FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Colaiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 15

1. Periyot: 23-19

Devre: 48-41

3. Periyot: 80-58

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Maccabi FOX, milli oyuncu Wilbekin'in 7 sayı kaydettiği ilk 6 dakikada 13-8 üstünlük yakaladı. Bu bölümünden sonra toparlanan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 7. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 15-13. Kalan bölümde Simon ile boyalı alanı etkili kullanan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes, 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretti, Maccabi FOX ise pota altında etkili oldu. Maçın 16. dakikasında 34-36 geride olan lacivert-beyazlı ekip, Fransız oyuncusu Beaubois'nın arka arkaya kaydettiği basketlerle 10-0'lık seri yakaladı ve 18. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 44-36. Periyodun bitimine 15 saniye kala farkı çift hanelere de çıkaran (48-38) Anadolu Efes, Beaubois'nın 15 sayı bulduğu ikinci periyodu 48-41 önde kapattı ve soyunma odasına üstün gitti.