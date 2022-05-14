Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçı ertelendi

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son karşılaşması ertelendi.

Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamaya göre, iki takım arasındaki serinin son maçı Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final mücadelesinin ardından oynanacak.

Normal takvime göre yarın oynanması planlanan serinin 3. maçı Anadolu Efes'in 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka serisinde yarı finale çıkacak ekibin belli olacağı son karşılaşma 21 Mayıs’tan sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.

Anadolu Efes'in İstanbul'daki ilk maçı 90-66 kazanarak öne geçtiği seride Pınar Karşıyaka evindeki karşılaşmayı 79-73 kazanarak seride 1-1 eşitliği sağladı.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale yükselecek.



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