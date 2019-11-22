Anadolu Efes rakip tanımıyor!

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Avrupa Ligi mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes’in 2 mağlubiyeti bulunuyor.
İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya)
AX Armani Exchange Milan: Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8
Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 6, Simon 6, Singleton 11, Pleiss 14, Larkin 17, Sertaç Şanlı 6, Anderson 3, Peters 8, Doğuş Balbay
1.Periyot: 17-16
Devre: 39-41
3. Periyot: 60-62
(AA)
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