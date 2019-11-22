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Anadolu Efes rakip tanımıyor!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 22.11.2019 00:53 | Son Güncelleme

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 81-76 yendi.

Anadolu Efes rakip tanımıyor!

Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Avrupa Ligi mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes’in 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya)
AX Armani Exchange Milan: Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8
Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 6, Simon 6, Singleton 11, Pleiss 14, Larkin 17, Sertaç Şanlı 6, Anderson 3, Peters 8, Doğuş Balbay

1.Periyot: 17-16

Devre: 39-41

3. Periyot: 60-62

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes armani milan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu gurur bizim. Damga vura vura f4'e gidecez. Tebrikler ve teşekkürler ergin ataman ve öğrencileri yürekten kutluyoruz. Sıradaki gelsin ulan...
Efes 79.5 üstü WON !
Ne kadar övgünsek azdır,ARSLAN GİBİ BİR TAKIM OLUŞMUŞ ki geçen yıl oynadığı Final maçı ile,bu yıl inşallah Şampiyon olacaklar gibi kendilerinden emin ilerliyorlar.Duygusal yönüm beni 1996 yılına götürdü.O zamanki adıyla Stefanel Milano olan bu takım karşısında final oynayarak yenen Efes;Ülkemize gelen ilk uluslar arası organizasyon düzeyinde,Koraç Kupasını Milletimize hediye ediyordu ve inanın çok anlamlıydı Geçen hafta da,yıllar öncesi f4'a kalabilmek için karşılaşıp,Efes'e hep ters gelen ASVEL'i de sahasında yenmek;hedefe emin ve kararlı adımlarla ilerleyen Efes bu yıl Şampiyonluğu hakediyor
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