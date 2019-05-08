Anadolu Efes sahasında TOFAŞ karşısında farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-54 mağlup etti. Ev sahibi takım, bu sonuçla 23. galibiyetini elde ederek liderliğe yükseldi. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşamasına rağmen sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi. Mücadeleye Larkin'in iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-5 önde geçti. Uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan ev sahibi takım, TOFAŞ karşısında ilk çeyreği 22-15 üstün tamamladı.
İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken üç sayı çizgisinin gerisinden Barış Ermiş ve Muhaymin Mustafa ile skor üreten TOFAŞ, 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 27-25. Hücumda ve savunmada toparlanan Anadolu Efes, top kayıpları yapan Bursa temsilcisi önünde 1 dakika sonra farkı 9 sayıya yükseltti: 34-25. Hücumda ritmini kaybeden TOFAŞ karşısında oyunun kontrolünü eline alan lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı Simon'un üç sayılık basketiyle 47-31 önde kapattı.
İkinci yarıya Simon'un etkili performansıyla giren Anadolu Efes, yakaladığı 20-2'lik seriyle 25. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 67-33. Üç sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya bulduğu basketlerle farkı iyice arttıran ev sahibi ekip, çeyreğin son anlarında yerli oyuncu rotasyonuna döndü. Anadolu Efes, oyundan düşen TOFAŞ karşısında final periyoduna da 42 sayı (79-37) farkla önde girdi. Mücadelenin son çeyreğinde farkı bir ara 49 sayıya (98-49) çıkaran Anadolu Efes, maçı da 98-54 kazandı.
ANADOLU EFES 98 - 54 TOFAŞ
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal xx, Ozan Çakar xx, Can Mavisu xx
Anadolu Efes: Doğuş Balbay xx 8, Bryant Dunston xx 8, Adrien Moerman xx 7, Shane Larkin xxx 14, Krunoslav Simon xxx 17, Buğrahan Tuncer xx 9, Yiğitcan Saybir xx 7, Sertaç Şanlı xx 6, Metecan Birsen xx 8, Vasilije Micic xx 7, Onuralp Bitim xx 7
Başantrenör: Ergin Ataman
Tofaş: Travis Trice xx 10, Berkan Durmaz xx 8, Frank Elegar xx 8, Kyle Weems x 4, Sammy Mejia x 3, Yiğit Arslan x 2, Muhsin Yaşar x 10, Muhaymin Mustafa x 3, Kenny Kadji x 3, Barış Ermiş x 3, Mert Konuk x
Başantrenör: Orhun Ene
1. periyot: 22-15 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 47-31 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 79-37 (Anadolu Efes lehine)
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