SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men cezası verdi.

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç ceza verdi
Cevdet Berker İşleyen

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira para cezası uyguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile antrenörü Ziya Akçeken de protokol tribününde bulunan seyirciye yönelik hakaretleri sebebiyle birer maç ve 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, farklı nedenlerle Galatasaray'a 780 bin, Beşiktaş'a 670 bin, Kasımpaşa'ya 500 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 500 bin, Kocaelispor'a 350 bin, Göztepe'ye ise 200 bin lira para cezası uygulandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'in köklü kulüplerindendi Amatör Lig'e düşürüldü!Süper Lig'in köklü kulüplerindendi Amatör Lig'e düşürüldü!
Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım”Nihat Kahveci sinir krizi geçirdi! Moderatör bile şaştı kaldı “Ben adamı boğarım”
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig PFDK amedspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden 3 maç, 6 vermeliydiniz.
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.