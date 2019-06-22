Anadolu Efes sezona damga vurdu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019'u şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, bu sezon sergilediği performansla dikkati çekti. Lacivert-beyazlı takım, 9 yeni oyuncuyla başladığı sezonda mücadele ettiği tüm kulvarlarda önemli bir performansa imza attı. Ligde 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıran, toplamda ise 14. kez kupayı kaldıran lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nde ise final oynama başarısı gösterdi. Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Anadolu Efes, Türkiye Kupası finalinde ise Fenerbahçe Beko'ya mağlup olarak ikincilikle yetindi.

FİNALLERİN TAKIMI

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda final oynadı. Anadolu Efes, sezona kupayla başladı. Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'ya 65-62 üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda da final oynadı. Lacivert-beyazlı ekip, final maçında Fenerbahçe Beko'ya 80-70 yenilerek kupayı müzesine götüremedi. Anadolu Efes, bu sezon bir başka final başarısını ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde gösterdi.