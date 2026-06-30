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Anadolu Efes Shane Larkin'e resmen veda etti!

Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Anadolu Efes Shane Larkin'e resmen veda etti!
Cevdet Berker İşleyen

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018'de aramıza katıldığında bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi. Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü. İki EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız kupa, zafer, tarihi performans ve tabii ki rekorlar... Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane."

10 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Anadolu Efes Shane Larkin e resmen veda etti! 1

Shane Larkin, uzun süre kaptanlık yaptığı Anadolu Efes'te forma giydiği 8 senede 2 Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Anadolu Efes Shane Larkin son dakika
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