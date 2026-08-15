SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Başakşehir, sezona yarın Kocaelispor maçıyla başlayacak

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, sezona yarın Kocaelispor maçıyla başlayacak
Emre Şen

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Sezona UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarıyla başlayan İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un satın alma opsiyonunu kullanan İstanbul Başakşehir; Umut Bozok, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Edin Visca, Michal Karbownik gibi önemli isimleri de kadrosuna dahil etti.

BU SEZON 2 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Kocaelispor maçına kadar 2 resmi karşılaşmaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele eden İstanbul Başakşehir, turun ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

İkinci müsabakada ise konuk olduğu Finlandiya temsilcisine 2-0 yenilen İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayıGalatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı
Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca...Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca...
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.