Keçiörengücü’nün maskotu Tiftik maça çıkmaya hazırlanıyor

Ankara Keçiörengücü, alışılmışın dışında bir maskotla maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Kulübün simgesi olan keçiyi bünyesinde yetiştiren Ankara Keçiörengücü, Tiftik ile antrenmanlarını sürdürüyor. Yeni transferleri kulüpte karşılayan Tiftik, 16 Ağustos’ta oynanacak Pendikspor karşılaşmasında da takımla birlikte sahaya çıkacak.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Keçiörengücü ile Tiftik’in buluşmasının oldukça anlamlı olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların kulübün tanınırlığını artıracağını ifade etti. Korkmaz, Tiftik’in sıradan bir keçi olmadığına da dikkat çekti.

"KEÇİÖRENGÜCÜ İLE TİFTİK’İN BULUŞMASI BENCE ÇOK ANLAMLI"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, dünyada ve Türkiye’de kurumsallaşmayı ve maskotlarıyla bütünleşmeyi başaran birçok kulüp bulunduğuna dikkat çekerek, "Tiftik keçisi Ankara’nın simgesi. Yüzyıllar boyunca Ankara’nın ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri olan bir hayvan. Bence Keçiörengücü zaten Ankara’nın isminden anlaşılabileceği gibi şehrin bu anlamda merkezi. Uzun yıllardır, Keçiörengücü ile Tiftik’in buluşması bence çok anlamlı, tarihi ve insanları da motive eden bir buluşma oldu" diye konuştu.

"BU TİP BULUŞMALARIN KULÜBÜN TANINIRLIĞINI KOLAYLAŞTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ankara Keçiörengücü’nün kurumsal anlamda tesisleşmesini bitirmiş bir kulüp olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu tip buluşmaların kulübün hem ulusal hem de uluslararası anlamda tanınırlığını kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bizim için de keyifli oldu bugün Tiftik ile antrenman yapmak. Yeni gelen transferlerimizi karşıladı. İlk geldikleri gün onlarla tanıştı. Daha önce bir antrenmanımızı daha ziyaret etmişti ama bugün ilk defa uzun bir antrenman yaptık" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA İLK DEFA TİFTİK İLE MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Takımla birlikte antrenmanda yer alan Tiftik’in biraz heyecanlı olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bu hafta ilk defa Tiftik ile maça çıkacağız. Umarım her şey Tiftik’in ve bizim düşündüğümüz gibi olur. İç saha maçlarımızın hepsinde yer alacak. Kulübün hem ulusal hem de uluslararası anlamda tanınırlığını daha tanınır hale getirecek. Zaten uzun vadede de hedefimiz bu kurumsal yapıyı sportif başarıyla bütünleştirip takımı bir üst ligde, en üst seviyede temsil etmek. Bence o zaman hem kulübün hem Tiftik’in şöhreti daha da artacaktır. Belki dünyadaki benzer kulüpler gibi Almanya’daki Köln kulübünün de maskotu canlı bir keçi. Şu anda aklımıza gelmeyen pek çok kulüple de kardeş kulüp olabilir belki de" şeklinde konuştu.

"SIRADAN BİR KEÇİ DEĞİL TİFTİK"

Tiftik’in bazı futbolcularla arasının çok iyi olduğunu aktaran Korkmaz, "Zamanla birbirimize daha çok alışacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir hayvan. Kendine has bir keçi. Sıradan bir keçi değil Tiftik. Zamanla ilişki daha da artacaktır. Yeni gelen transferleri bu sene ilk defa keçi karşıladı kulüpte. Kulüp görevlilerinden önce. Onlarla arası biraz daha iyi galiba. Umarım zamanla hem bizimle hem bütün Türkiye ile arası daha iyi olacaktır" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır