Anadolu Efes'te Avrupa şampiyonluğu sevinci

Anadolu Efes'in elde ettiği başarıdan dolayı tebrik mesajı yayımlayan Tuncay Özilhan, "45 yıldır Türk sporunu ileriye götürmek ve basketbolu tüm gençlere sevdirmek amacıyla hareket eden, bu misyonla uluslararası alanda da ülkemizi başarı ile temsil eden Anadolu Efes Spor Kulübümüzün, Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmasının haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak Türk basketbolunu zirveye taşımıştı. Bugün ise THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonunda zafer kazanarak Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk milletini bir kez daha gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Özilhan, kupanın kazanılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarıya imza atmamızda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluk yürüyüşünde kulübümüzün yanında olan devlet yöneticilerimize, kamu görevlilerine, medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına, kulüp partnerlerimize, paydaşlarımıza, saha gerisindeki tüm ekiplerimize ve uzaktan da olsa bizleri tüm güçleriyle destekleyen basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyon olduğumuz andan itibaren kulübümüze tebrik mesajları ileten herkese de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin..."