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Anadolu Efes'te ayrılık!

15.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague ve Türkiye şampiyonu Anadolu Efes'te ilk ayrılık gerçekleşti. Fransız oyuncu Adrien Moerman, Efes'ten ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes'te ayrılık!

Anadolu Efes'te ilk resmi ayrılık gerçekleşti. Lacivert-Beyazlı kulübün formasını 3 sezon terleten Adrien Moerman, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fransız oyuncu, 2 Basketbol Süper Ligi ve 1 Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

32 yaşındaki tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığını açıkladı.

Adrien Moerman, "Geçtiğimiz üç yılda bana ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim. Bu güzel ülkeden ayrılıyoruz. Asla unutmayacağımız harika insanlarla tanıştık. Sizi özleyeceğiz" mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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