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  4. Anadolu Efes'te büyük kriz! Shane Larkin İstanbul'a dönmeyi reddetti... Tavrı camiayı şoke etti

Anadolu Efes'te büyük kriz! Shane Larkin İstanbul'a dönmeyi reddetti... Tavrı camiayı şoke etti

12.04.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 2 sezonda Turkish Airlines Euroleague şampiyonu olan ancak bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren Anadolu Efes'te sular durulmuyor. Yoluna ligde devam eden Ergin Ataman'ın ekibi Avrupa'dan elenen ve yoluna ligde devam eden İstanbul ekibinde otobüsle dönüş krizi yaşandı. İşte detaylar...

Anadolu Efes'te büyük kriz! Shane Larkin İstanbul'a dönmeyi reddetti... Tavrı camiayı şoke etti

Anadolu Efes'te art arda alınan kötü sonuçların ardından sular durulmuyor. Son oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinin ardından Anadolu Efes İstanbul için rezerve edilmiş uçağı kaçırdı. Yaşanan bu durumun ardından kulüp yetkilileri, oyuncular ve teknik ekibe otobüsle İstanbul'a dönüleceği bilgisini verdi. Bunun sebebi olarak da sıradaki uçuşlarda yer olmamasıydı.

TAVRI ŞOKE ETTİ!

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Bu gelişme sonrası takımın yıldızları Shane Larkin ve Will Clyburn, İstanbul'a otobüsle dönmeyi reddetti. Diğer oyuncular otobüsle İstanbul'a geri dönerken bu ikili İzmir'de kaldı. Otobüsle dönmeyi reddeden Larkin ve Clyburn farklı bir çözüm bulurken, Larkin İzmir'de olan şoförünü arayarak binek otomobille dönüş yolunu seçti.

ERGİN ATAMAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

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THY Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan maçında yeterince süre almadığını savunan Shane Larkin, yaptığı paylaşımda Ergin Ataman'ı eleştirmişti. "Sezonun en önemli maçı ve 22 dakika oynuyorum" ifadelerini kullanan Shane Larkin "Bu durumu aklım almıyor" şeklinde konuşmuştu.

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