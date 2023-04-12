Anadolu Efes'te büyük kriz! Shane Larkin İstanbul'a dönmeyi reddetti... Tavrı camiayı şoke etti

Anadolu Efes'te art arda alınan kötü sonuçların ardından sular durulmuyor. Son oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinin ardından Anadolu Efes İstanbul için rezerve edilmiş uçağı kaçırdı. Yaşanan bu durumun ardından kulüp yetkilileri, oyuncular ve teknik ekibe otobüsle İstanbul'a dönüleceği bilgisini verdi. Bunun sebebi olarak da sıradaki uçuşlarda yer olmamasıydı.

TAVRI ŞOKE ETTİ!

Bu gelişme sonrası takımın yıldızları Shane Larkin ve Will Clyburn, İstanbul'a otobüsle dönmeyi reddetti. Diğer oyuncular otobüsle İstanbul'a geri dönerken bu ikili İzmir'de kaldı. Otobüsle dönmeyi reddeden Larkin ve Clyburn farklı bir çözüm bulurken, Larkin İzmir'de olan şoförünü arayarak binek otomobille dönüş yolunu seçti.

ERGİN ATAMAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

THY Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan maçında yeterince süre almadığını savunan Shane Larkin, yaptığı paylaşımda Ergin Ataman'ı eleştirmişti. "Sezonun en önemli maçı ve 22 dakika oynuyorum" ifadelerini kullanan Shane Larkin "Bu durumu aklım almıyor" şeklinde konuşmuştu.

