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Anadolu Efes'te yeni dönem! Pablo Laso'nun teknik ekibi açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, Başantrenör Pablo Laso'nun teknik ekibini duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Türk ve yabancı isimlerden oluşan geniş bir kadro yer aldı.

Anadolu Efes'te yeni dönem! Pablo Laso'nun teknik ekibi açıklandı
Burak Kavuncu

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanan Anadolu Efes, teknik ekibini resmen açıkladı. Başantrenör Pablo Laso yönetiminde görev yapacak ekipte deneyimli yardımcı antrenörlerin yanı sıra atletik performans ve oyuncu gelişimi alanlarında da önemli isimler yer aldı.

LASO'NUN EKİBİ NETLEŞTİ

Anadolu Efes te yeni dönem! Pablo Laso nun teknik ekibi açıklandı 1

Anadolu Efes'in açıkladığı teknik kadroda Radovan Trifunović, Tomislav Mijatović, Cenk Akyol ve Uğur Güler yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Uğur Güler aynı zamanda video koordinatörlüğünü de üstlenecek.

PERFORMANS VE GELİŞİM EKİBİ DE HAZIR

Anadolu Efes te yeni dönem! Pablo Laso nun teknik ekibi açıklandı 2

Lacivert-beyazlılarda Cihan Konuk atletik performans antrenörü olarak görev alırken, Doruk Güneş ise bireysel oyuncu gelişim antrenörü olarak teknik ekibin bir parçası olacak. Anadolu Efes, yeni sezonda Pablo Laso liderliğinde hem Türkiye'de hem de EuroLeague'de zirve mücadelesi vermeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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