Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan Midtjylland maçı öncesi büyük şaşkınlık! "Beni çok şaşırttı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile takım kaptanı Orkun Kökçü, hem karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de siyah-beyazlı ekibin yeni sezon planlamasına dair önemli açıklamalar yaptı.

"SON 10 GÜNDÜR TAM KADROYUZ"

İtalyan teknik adam, sezon öncesi hazırlık sürecinin milli takım dönüşleri nedeniyle eksik kadroyla başladığını hatırlatarak, "Keşke herkes ilk günden bizimle olsaydı ama bu tür turnuvalar sonrası böyle durumlar yaşanabiliyor. Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz ve çok verimli geçti. Oyuncularım sahada istediklerimi uygulayabilecek seviyeye geldi." dedi.

"BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURACAĞIZ"

Takımın oyun anlayışına da değinen Vincenzo Italiano, "Amacımız sahada ne yaptığını bilen, kimliği olan bir Beşiktaş oluşturmak. Temel sistemimiz 4'lü savunma olacak ancak rakibe göre farklı planlarımız da var. Her maçın hikayesi farklı." ifadelerini kullandı.

"İLHAN FAKILI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Hazırlık kampında birçok genç futbolcuyu yakından takip ettiklerini dile getiren Italiano, "Uzun süre altyapıdan gelen oyuncularla çalıştık. Aralarında gerçekten dikkat çeken isimler vardı ve bazıları bizimle kalacak. İlhan Fakılı ise beni çok şaşırttı. Çok kaliteli bir oyuncu. Hazırlık maçlarında iki gol attı ve ne kadar soğukkanlı bir bitirici olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

"DAHA SERT OLMAYI ÖĞRENMELİ"

Genç futbolcunun gelişime açık yönlerine de değinen İtalyan teknik adam, "Topsuz oyunda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Daha agresif ve daha sert olmayı öğrenmeli. Takım arkadaşlarıyla uyumunu da artırması lazım. Ancak sahip olduğu kalite tartışılmaz. İlerleyen dönemde Beşiktaş'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

İtaliano'nun bu sözleri, yeni sezonda İlhan Fakılı'nın A Takım rotasyonunda daha fazla süre alabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

"TRANSFER SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmalarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Kulüpte herkes Beşiktaş'ın başarısı için büyük özveriyle çalışıyor. Transfer dönemi henüz bitmedi. Önümüzde zaman var ve kadromuza yeni isimler katılacak." sözleriyle taraftarı heyecanlandırdı.

ORKUN KÖKÇÜ: "YARINKİ MAÇA HAZIRIZ"

Basın toplantısında konuşan takım kaptanı Orkun Kökçü ise hazırlık kampının verimli geçtiğini belirterek, "Hocamızın istediklerini çok iyi biliyoruz. Takım olarak maça hazırız. Ortam çok güzel, herkes istekli ve hırslı. Geçen sezonun ikinci yarısındaki gol katkımı sürdürmek ve kaptan olarak takımıma en iyi şekilde liderlik etmek istiyorum.

Salih'le aramızdaki uyum çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. En önemlisi galibiyet almak, onun için de elimizden geleni yapacağız." Orkun Kökçü: "Ortam çok güzel. Herkes buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da bizi çok iyi hazırladı bu maça.

Yarınki maç için hazırız. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Geçen sezonun ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla. Takımıma en iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum.

SORU: Yükleme konusunda en iyi kampın olduğunu söyleyebilir misin?

"Evet. Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırlanmıştık. Aynı şekilde antrenman yapmıştık. Benim için güzel bir kamptı. Herkes yüzde yüz hazır diyebilirim yarınki maç için." ifadelerini kullandı.