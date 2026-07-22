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Aziz Yıldırım'ı çıldırtan teklif! Hemen kapıyı yüzlerine kapattı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Sofyan Amrabat için Real Betis devreye girdi. İspanyol ekibinin sunduğu teklif, sarı-lacivertli yönetimin beklentisinin çok altında kalınca Başkan Aziz Yıldırım'dan olumsuz yanıt geldi.

Aziz Yıldırım'ı çıldırtan teklif! Hemen kapıyı yüzlerine kapattı
Burak Kavuncu
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
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Transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünülmeyen oyuncularla da vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için ilk resmi temas gerçekleşti. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isterken, yaptığı teklif sarı-lacivertli yönetimin beklentisini karşılamadı.

REAL BETIS DEVREYE GİRDİ

Aziz Yıldırım ı çıldırtan teklif! Hemen kapıyı yüzlerine kapattı 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Real Betis yönetimi Sofyan Amrabat transferi için Fenerbahçe ile iletişime geçti. İspanyol temsilcisi, deneyimli futbolcu için 7-8 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödeyebileceğini sarı-lacivertli kulübe iletti.

YÖNETİMDEN NET RET

Aziz Yıldırım ı çıldırtan teklif! Hemen kapıyı yüzlerine kapattı 2

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için gelen teklifin detayları ortaya çıktı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Real Betis'in 7-8 milyon euroluk bonservis önerisinin yanı sıra, geçtiğimiz sezon olduğu gibi oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istemesi sarı-lacivertli yönetimin tepkisini çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu şartlara sinirlendiği ve İspanyol ekibine, "Satılık futbolcum yok size" diyerek görüşmeyi anında sonlandırdığı öğrenildi. Hamzaoğlu ayrıca, kamuoyunda konuşulan 20 milyon euroluk teklif iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SEZON PERFORMANSI

Aziz Yıldırım ı çıldırtan teklif! Hemen kapıyı yüzlerine kapattı 3

Geride kalan sezonda Real Betis formasıyla kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol kaydetti ve toplam 2 bin 23 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya Avrupa'dan gelebilecek yeni teklifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Real Betis fenerbahçe Sofyan Amrabat
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