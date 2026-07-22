Aziz Yıldırım'ı çıldırtan teklif! Hemen kapıyı yüzlerine kapattı

Transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünülmeyen oyuncularla da vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için ilk resmi temas gerçekleşti. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isterken, yaptığı teklif sarı-lacivertli yönetimin beklentisini karşılamadı.

REAL BETIS DEVREYE GİRDİ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Real Betis yönetimi Sofyan Amrabat transferi için Fenerbahçe ile iletişime geçti. İspanyol temsilcisi, deneyimli futbolcu için 7-8 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödeyebileceğini sarı-lacivertli kulübe iletti.

YÖNETİMDEN NET RET

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için gelen teklifin detayları ortaya çıktı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Real Betis'in 7-8 milyon euroluk bonservis önerisinin yanı sıra, geçtiğimiz sezon olduğu gibi oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istemesi sarı-lacivertli yönetimin tepkisini çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu şartlara sinirlendiği ve İspanyol ekibine, "Satılık futbolcum yok size" diyerek görüşmeyi anında sonlandırdığı öğrenildi. Hamzaoğlu ayrıca, kamuoyunda konuşulan 20 milyon euroluk teklif iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Real Betis formasıyla kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol kaydetti ve toplam 2 bin 23 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya Avrupa'dan gelebilecek yeni teklifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.