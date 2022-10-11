Anadolu Efes'in veri ve erişim güvenliği Kron ürünleriyle sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Şirketlere siber güvenlik yazılım ürünleri sunan Kron, Anadolu Efes ile yaptığı anlaşma kapsamında şirketin veri ve erişim güvenliğini Single Connect adlı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünü ile sağlayacak.

Kron açıklamasına göre, üretim hacmi bakımından Avrupa'nın en büyük 5'inci ve dünyanın en büyük 9'uncu içecek şirketi olan Anadolu Efes'in dijital varlıklarının siber güvenliğini sağlayacak olan Kron, geliştirdiği ileri teknoloji siber güvenlik ürünleriyle dünyanın farklı bölgelerinde finanstan telekomünikasyona, otomotivden lojistik sektörüne kadar pek çok alanda şirketlerin siber güvenlik duruşunu güçlendiriyor.

Kron'un yazılım ürünü Single Connect, Anadolu Efes'in siber güvenlik altyapısına ve ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak, Anadolu Efes ile son kullanıcı arasında daha güvenli bir iletişim oluşmasına hizmet edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, "Türkiye'de ve dünyada sektörünün lideri olan şirketlerde aktif olarak kullanılan PAM ürünümüz Single Connect'in, içecek sektöründe Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olan Anadolu Efes'in de veri ve erişim güvenliğini sağlayacak olması siber güvenlik ve PAM alanında müşterilerimizin bize olan güvenini ve memnuniyetini gösteriyor. Veri maskeleme, veri erişim yönetimi, oturum yönetimi, parola kasası gibi ileri seviye güvenlik çözümlerini barındıran PAM ürünümüzle büyük ölçekli kurumlarda siber güvenlik kapasitesini geliştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve dünyada şirketlerin siber güvenlik seviyelerini artıran ve aynı zamanda şirketlere operasyonel fayda sağlayan yazılım ürünleri geliştiren Kron, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan AR-GE merkezlerinin yanı sıra ABD'nin New Jersey kentindeki ofisiyle 5 kıtada siber güvenlik ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor. Kapsamlı veri ve erişim güvenliği sağlayan yazılım çözümleriyle büyük ölçekli kurumların tercihi olan şirketin siber güvenlik ve teknoloji ürünleri, Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika'da ilgi görüyor.

