SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Anadolu Efesli Micic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi

Anadolu Efesli Micic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi

18.05.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde yılın 5'ine seçildi.

Anadolu Efesli Micic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının katıldığı oylamayla belirlenen 2020-21 sezonunun birinci takımında Micic de yer aldı.

Micic, bu sezon 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek bu alanda ligin en başarılı ismi oldu.

Sayı (16,3) ve verimlilik puanı (17) bakımından THY Avrupa Ligi kariyerinin en iyi ortalamalarına ulaşan Micic, ayrıca maç başına 4,8 asist üretti. 27 yaşındaki basketbolcu, sayı krallığında 4'üncü, asist krallığında ise 9. sırayı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Ergin Ataman: Şampiyonluk için savaşacağızErgin Ataman: Şampiyonluk için savaşacağız
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Süper Lig'de Netflix bombası!

Süper Lig'de Netflix bombası!

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Burak Yılmaz Fransa'da yine gündem oldu

Burak Yılmaz Fransa'da yine gündem oldu

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.