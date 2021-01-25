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Anadolu Lisesinde üniversite sınavı simülasyonu yapıldı

25.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Anadolu Lisesinde üniversite sınavı simülasyonu yapıldı

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında TYT üniversite sınavı simülasyonu yapıldı.Covid-19 tedbirleri altında 14 öğrencinin katılımı ile Okul Müdür Yardımcısı Recai Baran gözetiminde gerçekleştirilen sınav 2 saat 15 dakika sürdü.Okul Müdürü İsmail Aydın, ikincisi yapılan üniversite sınavına hazırlık TYT simülasyonunun gerçek sınav saatinde başlayıp, bittiğini söyledi.Aydın,” Farklı olarak öğrencilerimizin sınav analizleri anlaşmalı yayınevi tarafından düzenlenip veli veya öğrenci telefonlarına gönderilmektedir.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında TYT üniversite sınavı simülasyonu yapıldı.
Covid-19 tedbirleri altında 14 öğrencinin katılımı ile Okul Müdür Yardımcısı Recai Baran gözetiminde gerçekleştirilen sınav 2 saat 15 dakika sürdü.
Okul Müdürü İsmail Aydın, ikincisi yapılan üniversite sınavına hazırlık TYT simülasyonunun gerçek sınav saatinde başlayıp, bittiğini söyledi.
Aydın,” Farklı olarak öğrencilerimizin sınav analizleri anlaşmalı yayınevi tarafından düzenlenip veli veya öğrenci telefonlarına gönderilmektedir. Öğrencilerimizin bilgi eksikliklerini gidererek tecrübeli bir şekilde 26 ve 27 Haziranda yapılacak üniversite sınavına hazırlanmalarını sağlamaktayız” dedi.

Anadolu Lisesinde üniversite sınavı simülasyonu yapıldı

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