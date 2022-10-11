Anadolu OSB'nin "Sanayide Sanat Festivali" 13 Ekim'de başlayacak

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Sanayide Sanat Festivali"nin Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü olan 13 Ekim'de başlayacağını belirterek, "Üniversitenin bilgi birikimini sanatçının hayalini, rüyasını ve yeteneklerini, sanayicinin üretme gücünü bir araya getirebilirsek farklı sonuçlar alacağız diye düşündük ve bu etkinliği yaptık." dedi.

Tuncay, festival öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıda, 13 Ekim'in Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı olduğunu anımsatarak etkinliğin de bu tarihte başlayacağını söyledi.

Sanayi bölgesinde 4 ana noktada sergi açılacağını ifade eden Tuncay, ayrıca etkinlik kapsamında balık tutma aktivitesi ve bisiklet turunun da yapılacağını bildirdi.

Tuncay, ülkenin zenginleşmeden refaha ermesinin mümkün olmadığını belirterek, "Üniversitenin bilgi birikimini, sanatçının hayalini, rüyasını ve yeteneklerini, sanayicinin üretme gücünü bir araya getirebilirsek farklı sonuçlar alacağız diye düşündük ve bu etkinliği yaptık." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tuncay, dünyanın sıkıntılı günler yaşadığını, bu sıkıntıların Türkiye'ye de yansıdığını söyledi. Rusya'nın Avrupa'ya yolladığı doğal gazı kesmesiyle Avrupa'da cam ve alüminyum sektöründe üretimin durduğunu ifade eden Tuncay, yakın zamanda döküm ve çelik sektöründe de benzer durumların yaşanabileceğini kaydetti.

Bu durumun özellikle ithalata dayalı üretim yapan Türkiye gibi ülkelerde sıkıntılara yol açacağını bildiren Tuncay, "Turizm, tarım, madencilik ve hizmetler sektöründe ihracatımız, ithalatımızdan fazla. Bunun dışında tüm sektörlerde ithalatımız daha fazla. Bu durumu tersine döndürmek için çabalıyoruz." dedi.

