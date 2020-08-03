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Anadolu Otoyolu kenarındaki çalılık yangını trafiği aksattı

DÜZCE HABERLERİ  | 03.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu kenarındaki çalılık yangını trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, İstanbul istikametinde trafik akışının aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Kaynaşlı gişeleri mevkisinde yol kenarında bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu Dağı Tüneli yangına ilk müdahale aracıyla alevler söndürülmeye çalışıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü bölgede, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, yangını söndürme çalışması sırasında yolun 2 şeride düşürülmesi nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine trafik akışı bir süre aksadı.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle güzergahta araç kuyruğu oluştu. Ekipler, sürücüleri Abant gişelerinden D-100 kara yolu Bolu Dağı istikametine yönlendirdi.

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