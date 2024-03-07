Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 tır çarpıştı.
Savrulan tır daha sonra R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.