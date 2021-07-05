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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

05.07.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen tırın ikinci sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Sapanca Uzunkum mevkisinde, Mehmet Emin Demir (41) idaresindeki 01 CDA 29 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, önce demir bariyerlere ardından aynı istikamette giden Aykut İden (30) idaresindeki 54 ABK 287 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, devrilen tırın 2. sürücüsü olduğu öğrenilen Eyüp Karahanlı (50) kabinde sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karahanlı, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında yola saçılan tekstil malzemeleri ise temizlenerek yol kenarına kaldırıldı.

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