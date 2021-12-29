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Anadolu Otoyolu'nda kamyon yolcu otobüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı

29.12.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 40 LD 252 plakalı kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, 35 PK 605 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcuların başka otobüsle yola devam edeceği öğrenildi.

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