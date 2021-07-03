Anadolu Otoyolu'nda kamyonla ticari taksi çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, kamyonla ticari taksinin çarpışması sonucu 5'i Afganistan uyruklu 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.K. yönetimindeki 34 NS 7308 plakalı kamyon ile H.G'nin kullandığı 06 T 3063 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Afganistan uyruklu 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışan yaralılar, itfaiye kurtarma ekibince çıkarılarak, Sapanca Devlet ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.



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