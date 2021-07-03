YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Anadolu Otoyolu'nda kamyonla ticari taksi çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda kamyonla ticari taksi çarpıştı: 6 yaralı

03.07.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda kamyonla ticari taksi çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, kamyonla ticari taksinin çarpışması sonucu 5'i Afganistan uyruklu 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.K. yönetimindeki 34 NS 7308 plakalı kamyon ile H.G'nin kullandığı 06 T 3063 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Afganistan uyruklu 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışan yaralılar, itfaiye kurtarma ekibince çıkarılarak, Sapanca Devlet ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
GÜNCELLEME - Sakarya'da kışladaki inşaatta göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldıGÜNCELLEME - Sakarya'da kışladaki inşaatta göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:29

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Beyza Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Şengüler Eczanesi
Adapazari
Yeni Eczane
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.