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Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

24.08.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makaslayan tır nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Otoyolun İstanbul yönü İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkisinde, C.K. idaresindeki "HD 62 Fav" Romanya plakalı tır, yağışın da etkisiyle makasladı.

Makaslayan tır nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.

Tırın yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tır ulaşımı aksattı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası anadolu otoyolu

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
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Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:52
Yatsı
21:18
Kocaeli ECZANELER
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