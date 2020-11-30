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Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE HABERLERİ  | 30.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ve eşi yaralandı.

İstanbul yönüne seyreden Cihan Ç. idaresindeki 34 BRS 582 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci'ye (62) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Birinci, hayatını kaybetti.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralı çift, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birinci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı, İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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