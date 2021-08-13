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Anadolu Otoyolu'nda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

13.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yanmaya başlayan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun İstanbul yönü Gümüşova rampaları mevkisinde Sezai A. idaresindeki 06 BOZ 643 plakalı hafif ticari aracın fren balatalarından duman yükselmeye başladı.

Dumanı fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, çevredeki vatandaşlarla birlikte yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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