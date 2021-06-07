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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

07.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikameti Hacıahmetler mevkisinde İdris T'nin kullandığı 06 NN 051plakalo cip, önünde seyir halinde bulunan Görkem Y. yönetimindeki 34 AD 5016 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile önce bariyerlere vuran daha sonra yola savrulan otomobile, aynı yönden gelen Turan Ç. idaresindeki 34 DYK 219 plakalı cip çaptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücü Görkem Y. ve kardeşi Samet Y, 112 Acil Servis ekiplerince düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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