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Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

30.04.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, otoyolun Ankara istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor - Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor

BOLU/ Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geliyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

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