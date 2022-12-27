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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak

27.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyolun Kocaeli sınırı ile Sapanca kavşağı arasında trafik akışı, 28 Aralık'ta 00.00-05.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli sınırı ile Sapanca kavşağı arasında trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 28 Aralık'ta 00.00-05.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Kocaeli il sınırı ile Sapanca Kavşağı arasında enerji nakil havai hatlarının otoyol üzerinden geçişi için TEİAŞ ekipleri tarafından montaj çalışmaları yürütüleceği belirtildi.

Çalışmaların 28 Aralık'ta (salıyı çarşambaya bağlayan gece) 00.00-05.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, "Söz konusu enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları esnasında otoyolda ulaşım, iki yönlü olarak 10 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacaktır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Valiliği anadolu otoyolu teiaş

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