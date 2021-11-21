"Anadolu Parsı" olmayı hedefleyen dağcı 48'inci tırmanışını Kırşehir'de yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, Ahi Evran Yılı nedeniyle 48'inci tırmanışını Kırşehir'in Baranlı Dağı'na gerçekleştirdi.

Kırşehir'e gelen Erdek Cennet, Cacabey Meydanı, Cacabey Medresesi ve bazı tarihi mekanları gezdi.

Gazetecilere açıklama yapan Cennet, "81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi"ni hayata geçirdiğini belirterek, dağların zirvelerine solo tırmanış yapmayı, Türkiye'de olmayan bir unvanı almayı hedeflediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığınca bu yılın Ahi Evran Yılı ilan edilmesi nedeniyle 48'inci tırmanışını Kırşehir'de gerçekleştireceğini vurgulayan Cennet, "Proje kapsamında buradaki zirve etkinliğimi 1677 metre yüksekliğindeki Baranlı Dağı'na yapacak olmaktan dolayı mutluyum. Ozanlar diyarı ve Neşet Ertaş'ın memleketinde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.

Erdek Cennet, daha sonra Baranlı Dağı'na tırmanmak üzere Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyüne gitti.

Kuş Kalesi'nden itibaren dağın güneydoğu sırtından tırmanışına başlayan Cennet, yaklaşık 4 saatte etkinliğini tamamladı.

Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü Başkanı Hikmet Gözübüyük de Cennet'e rehberlik yaptı.

