Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki olumlu etkisi ispatlandı

İSTANBUL (AA) - Doğada bilinen en güçlü antioksidan kapasitesine sahip Anadolu propolisinin diyabet üzerindeki etkisi bilimsel çalışma ile ispatlandı.

BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamada bilimsel çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, konuya ilişkin değelendirmede bulundu.

Kolaylı, yüksek antioksidan özellikte olan Anadolu propolisi ile ilgili Giresun Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve 1 yıl süren çalışmada etanol ve ayrıca glikol ile özütlenen Anadolu propolisinin, anti-diyabetik aktivite gösterip göstermediğinin "in vivo" koşullarda incelendiğini belirtti.

- "Kan şekeri ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkisi ispatlandı"

Çalışmada diyabetik bir gruba hiç propolis verilmediğini aktaran Kolaylı, şunları kaydetti:

"Bu grup kontrol grubunu oluşturmuştur. Diğer diyabetik bir grup da ikiye ayrılarak iki farklı propolis özütü verilmiştir. Burada bir gruba yüzde 30’luk Anadolu propolisi içeren damla verilirken, diğerlerine yüzde 15’lik suda çözülebilir Anadolu propolisi içeren damla verilmiştir. Bu gruplara, yüzde 30 ve yüzde 15 özüt içeren propolis damlalardan, 4 hafta boyunca 0.5 mililitre/100 gram olacak şekilde verilmiştir. Kontrol grubu ise hiç propolis almamıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis alan grupların almayan gruba göre kan şekerlerinin daha dengeli olduğu ve karaciğer fonksiyonlarının daha hızlı düzeldiği bulunmuştur. Ayrıca bu etkinin Propolis oranı ile doğru orantılı olarak arttığı da tespit edilmiştir. Böylece bu çalışma ile Anadolu propolisinin kan şekerini ve karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede etkili olduğu ispatlanmıştır."