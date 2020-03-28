Anadolu Üniversitesi evde yapılacak egzersiz tavsiyelerinde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalanların yapılabilecekleri bazı basit spor egzersizleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, güvenli sosyal mesafeyi korumak adına evde kalmanın gerekli olduğu bugünlerde, hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmemesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu son zamanlarda iş, eğlence ya da eğitim amaçlı dijital dünyada daha fazla zaman geçirildiği ifade eden edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte egzersiz yapmamak vücudumuzda çeşitli fiziksel sorunlara neden olabiliyor. Bu noktada, Anadolu Üniversitesi evde yapılabilecek bazı basit spor egzersizleri öneriyor. Bu egzersizleri düzenli şekilde uygulayarak kalp ritminizi dengede tutabilir, bağışıklık sisteminizi daha güçlü kılabilir ve gün içinde kullandığınız kaslarınızı çalıştırarak formdan düşmeyi engelleyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda, squat, evde yürüyüş, ayakta diz çekme, yana esneme, omuz pres, omuz yana açış, omuz öne açış, ön kol curl, arka kol pres, bacak yana açış, jumping jacks gibi egzersizleri yapabilirsiniz."

Söz konusu hareketlerin 3 set 8 tekrar ya da 10 tekrar halinde uygulanabileceği belirtilen açıklamada, sakatlanma riskini en aza indirmek için hafif ağırlık ve yavaş bir hareket ritmi uygulanması gerektiği bildirildi.

