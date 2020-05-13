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Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince açıköğretim bürolarını öğrencilerin kullanımına sundu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilmesine neden olan Covid-19 tehdidine büyük önlemler alan Anadolu Üniversitesi, internet tabanlı olarak gerçekleşen Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları öncesinde planladığı bütün süreçleri başarılı bir şekilde uyguladı.Prof.

Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince açıköğretim bürolarını öğrencilerin kullanımına sundu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilmesine neden olan Covid-19 tehdidine büyük önlemler alan Anadolu Üniversitesi, internet tabanlı olarak gerçekleşen Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları öncesinde planladığı bütün süreçleri başarılı bir şekilde uyguladı.
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1 milyona yakın öğrencinin online olarak sosyal izolasyon ortamında girdiği sınav için gerekli teknolojik altyapısı bulunmayan bireyler adına da çalışmalar yürütüldüğünü ve Türkiye genelindeki Açıköğretim bürolarını gerekli tüm tedbirleri sağlayarak öğrencilerin kullanımına sunduklarını ifade etti. Prof. Dr. Çomaklı açıklamasında, “20 günü kapsayan sınavlar öncesinde hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bu kapsamda gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz Covid-19 kapsamında tüm tedbirlerin alındığı bürolardan sınav süresince gönül rahatlığıyla yararlandı” dedi.
500’ün üzerinde öğrenci sağlanan imkanlardan faydalandı
Ayrıca başta sağlık personelleri olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevlerini icra eden kamu personelleri için de ayrı bir plan hazırlayan üniversite, böylelikle hiçbir öğrenciyi mağdur etmeden 20 günlük sürenin sonuna geldi. Açıköğretim bürolarında sağlanan imkânlar ile 500’ün üzerinde öğrenci, sınavlarını hiçbir problem yaşamadan tamamladı.

Anadolu Üniversitesi, online sınavlar süresince açıköğretim bürolarını öğrencilerin kullanımına sundu

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