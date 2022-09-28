Anadolu Üniversitesinin yemekhanesinde ilk menüyü öğrenciler belirleyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2022-2023 akademik yıl başlangıcında öğle yemeği menüsünü öğrencilerin oluşturması için "Menüyü Sen Belirle" anketi hazırladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ'nün sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen anketin sonucunda oy çoğunluğuyla öğrencilerin belirlediği menü, yeni akademik yılın açılışı olan 3 Ekim Pazartesi günü servis edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, akademik yıl açılışında öğrencilerin belirleyeceği menüyle onlarla tekrar bir araya gelmeyi istediklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde her ayın ilk gününün menüsünü öğrencilerimiz belirleyecek ve biz de onlarla bir araya gelerek istek ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemiş olacağız. Tüm öğrencilerimize verimli, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

