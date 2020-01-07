Anadolu Yakası konut projeleri yabancı yatırımcıların radarında

İSTANBUL (AA) - Beyttürk iştiraki olan Reagroups Gayrimenkul Pazarlama'nın Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, İstanbul'da yabancı yatırımcı ilgisinin son dönemde Anadolu Yakası konut projelerine doğru yoğun bir şekilde yöneldiğini bildirdi.

Beyttürk'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, Reagroups olarak şu anda pazarlamasını gerçekleştirdikleri 7 farklı proje bulunduğunu, Anadolu Yakası'nı Orta Doğu ve Çin pazarı ile buluşturarak her ay onlarca konutun yabancı yatırımcıya satılmasına aracılık ettiklerini belirtti.

Keleş, gayrimenkul sektöründe uzun süredir devam eden belirsizliğe rağmen geçen yıl yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanının 250 bin dolara çekilmesi ve artan yabancı teşvikleri ile birlikte 2018 ve 2019'da yabancıya konut satışında patlama yaşandığını kaydetti.

Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'na olan yoğun talebin Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar lokasyonlarında sıkıştığını belirten Keleş, inşaat sektörünün daralması ile bu bölgelerde yeni inşaat projelerinin başlamaması ve mevcut stokların hızla erimesi nedeniyle yabancı talebine, Avrupa Yakası'nda tamamlanmış proje seçeneğinin sunulamaz hale geldiğini aktardı.