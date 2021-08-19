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Anadolu'dan getirilen ihraç yükler Tekirdağ'da birleştirilip, trenle Macaristan'a gönderildi

19.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu'dan getirilen ihraç yükler Tekirdağ'da birleştirilip, trenle Macaristan'a gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Anadolu'dan Tekirdağ'a getirilen ihraç yükler, burada birleştirilerek trenle Macaristan'a gönderildi.

Tekirdağ'da ihracat işlemleri tamamlanan yükler, kesintisiz olarak Macaristan'ın Szolnok kentine demiryolu ile taşınmaya başlandı.

MEDLOG Lojistik tarafından yapılan yatırım sonrasında Tekirdağ Tren İstasyonu'nun aktif kullanılmaya başlanmasıyla, buradan yola çıkan tren, 23 Ağustos Pazartesi günü aktarmasız Szolnok'a ulaşacak.

İlk ve son taşıması MEDLOG Lojistik tarafından yapılan organizasyonda yükler kapıdan kapıya teslim edilmiş olacak.

Tekirdağ Tren İstasyonu'nda düzenlenen uğurlama törenine MEDLOG Lojistik Genel Müdürü İsmail Görgün, MEDLOG Lojistik Bölge Müdürü Umut Öyür, MSC Gemi Acenteliği İstanbul Bölge Müdürü Işın Hekimoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

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