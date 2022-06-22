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Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak

22.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, solistler Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak ile sahne alacak.

"Harman Yeri" konseri, 27 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde, solistler ve koro, Anadolu'dan harman olup Karadeniz ve Kerkük'e uzanan türkülerden oluşan kapsamlı bir repertuvarı seslendirecek.

Halk müziği ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerinden "Ahirim Sensin", "Bahçe Duvarından Aştım", "Kesik Çayır", "Zülüf" gibi türkülerin yanı sıra "Divane Aşık Gibi", "Karadır Şu Bahtım Kara", "Dağlar Kızı Reyhan"ın da aralarında olduğu ezgiler konserin repertuvarında yer alıyor.

Konserin biletleri "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilir.

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