"Anadolu'nun hayvancılık ambarı" Doğu'da üretim de kalite de artırılacak

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - "Anadolu'nun hayvancılık ambarı" olarak nitelendirilen Erzurum'da yürütülecek "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" sayesinde hem üretim hem de kalitesi artılacak.

Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüteceği ve bir süre önce üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arasında protokolü imzalanan proje, Erzurum başta olmak üzere bölgedeki hayvancılıkta adeta yeni bir dönem başlatacak.

Proje ile Gıda ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne bağlı Sığırcılık İşletmesinde elde edilecek embriyolar transfer edilerek bölgede nitelikli yeni düve sürüleri oluşturulacak ve bu sürülere katılacak hayvanlar kendi cinslerine göre farklı avantajlara sahip olacak.

Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle yılda 8 ile 20 kat fazla buzağı elde etme imkanı bölgedeki besicilerin imkanına sunulacak.

- "Hayvan sayısından ziyade, verimliliğe yöneleceğiz"