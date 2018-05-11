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Anadolu’nun sağlık mucizesi

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.05.2018 00:09 | Son Güncelleme

Uzun süre tok tuttuğu ve zorlu kış şartlarında soğuğa karşı direnç gösterilmesine yardım ettiği için Anadolu’da sık tüketilen kavurga, son yıllarda büyük şehirlerde de tercih edilen besinler arasına girdi.

Anadolu’nun sağlık mucizesi

Çeşitli tohumların ve çekirdeklerin buğday tanelerine karıştırılıp yıkandıktan sonra saç üzerinde kavrulmasıyla yapılan kavurga, günümüzde hazmı kolaylaştırması, uzun süre tok tutması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle alternatifler arasına girdi.

Kilo kaybı için tercih ediliyor

İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene (kendir, kenevir tohumu) ve çeşitli çekirdek ve tahıllardan oluşan bu mucizevi kuruyemiş, kilo alma problemi olanlar için de vazgeçilmez bir besin oldu. Kavurga, Anadolu’nun birçok noktasında, sadece buğdaydan da yapılıyor.

Bugday Kavurgası

Malzemeler

1 büyük tas aşurelik buğday

Küçük bir tas menengiç

Küçük bir tas badem, fındık içi

Küçük bir tas kaju bademi

Küçük bir tas kabak çekirdek içi

Küçük bir kase ketentohumu

Hazırlanışı

Teflon tavayı ocağa aldıktan sonra, aşurelik buğdayı ıslatmadan sürekli karıştırarak orta ateşte kavurun. 5 ile 7 dakika sonrasında içerisinde keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğe bağlı diğer tahılları ekleyin. Hepsini karıştırarak kavurmaya bırakın. Buğdaylar altın rengine döndükten sonra ocaktan alıp boş bir tepsiye boşaltıp soğumaya bırakın.

Kavurganın faydaları;

Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşır.

Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.

Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcı olur. Özellikle balgamla seyreden öksürük için çok iyi bir ilaçtır. Balgamı söktürücü olması ile bilinir.

Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.

Nefes darlığı, solunum yolları hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.

Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.

Hazımsızlık problemi yaşayanlar için çok önemli bir doğal ilaç durumundadır.

Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür. Mikropların neden olduğu hastalıkları ortadan kaldırmaktadır.

Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.

Böbreklerinde sıkıntı yaşayanlar böbreklerde taş ve kum bulununlar bundan faydalanabilir.

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı oldukça başarılıdır.

Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemede etkilidir.

Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.

Beden yorgunluğunu azaltır ve zihin geliştirilmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
kavurga yemek

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