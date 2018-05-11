Anadolu’nun sağlık mucizesi

Çeşitli tohumların ve çekirdeklerin buğday tanelerine karıştırılıp yıkandıktan sonra saç üzerinde kavrulmasıyla yapılan kavurga, günümüzde hazmı kolaylaştırması, uzun süre tok tutması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle alternatifler arasına girdi.

Kilo kaybı için tercih ediliyor

İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene (kendir, kenevir tohumu) ve çeşitli çekirdek ve tahıllardan oluşan bu mucizevi kuruyemiş, kilo alma problemi olanlar için de vazgeçilmez bir besin oldu. Kavurga, Anadolu’nun birçok noktasında, sadece buğdaydan da yapılıyor.

Bugday Kavurgası

Malzemeler

1 büyük tas aşurelik buğday

Küçük bir tas menengiç

Küçük bir tas badem, fındık içi

Küçük bir tas kaju bademi

Küçük bir tas kabak çekirdek içi

Küçük bir kase ketentohumu

Hazırlanışı

Teflon tavayı ocağa aldıktan sonra, aşurelik buğdayı ıslatmadan sürekli karıştırarak orta ateşte kavurun. 5 ile 7 dakika sonrasında içerisinde keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğe bağlı diğer tahılları ekleyin. Hepsini karıştırarak kavurmaya bırakın. Buğdaylar altın rengine döndükten sonra ocaktan alıp boş bir tepsiye boşaltıp soğumaya bırakın.